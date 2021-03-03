Саркози обещает обжаловать свой приговор в ЕСПЧ

3 марта, 2021, 17:53

Бывший президент Франции Николя Саркози заявляет о возможности обжалования своего приговора за коррупцию в Европейском суде по правам человека

Об этом Саркози заявил газете Le Figaro.

"Я не могу смириться с тем, что меня осудили за то, чего я не делал", - сказал французский политик, комментируя свой приговор в три года лишения свободы.

Он добавил, что такой приговор является безосновательным и несправедливым.

Напомним, 1 марта Уголовный суд Франции вынес приговор в отношении экс-президента страны Николя Саркози по делу о коррупции - 3 года лишения свободы, два из которых назначены условно.

В то же время один год, который будет оставаться, Саркози не проведет в реальной тюрьме, а будет под домашним арестом и носить электронный браслет.

Суд признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Отмечается, что Саркози еще может подать апелляцию на решение суда.

Обвинения против 66-летнего экс-президента касались событий 2014 года.

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