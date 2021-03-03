Рада приняла в первом чтении законопроект о перезапуске судебной реформы
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" проголосовали 227 нардепов.
В документе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.
Так, предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добродетели входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.
Также устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.
В законопроекте определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добродетели, ее формирование, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.
В документе прописан порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС.
Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на Высший совет правосудия после получения консультативных заключений от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного суда (для определения количества судей Верховного суда).
Общее же количество судей Верховного суда не должна превышать двухсот.
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