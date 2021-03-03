Рада поддержала за основу законопроект о создании Национального военного кладбища

3 марта, 2021, 14:01

Верховная Рада поддержала за основу правительственный законопроект №4225 о создании в Украине Национального военного кладбища

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"За" проголосовали 304 нардепа.

В документе отмечается, что Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.

Так, заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.

В свою очередь порядок организации захоронений и перезахоронены на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.

А расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.

В законопроекте отмечается, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.

Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.

Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.

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