Рада поддержала за основу законопроект о создании Национального военного кладбища
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"За" проголосовали 304 нардепа.
В документе отмечается, что Национальное военное мемориальное кладбище является объектом права государственной собственности и не подлежит приватизации или передачи в аренду.
Так, заказчиком строительства мемориального кладбища является Министерство по делам ветеранов. Его строительство осуществляется за счет средств государственного бюджета.
В свою очередь порядок организации захоронений и перезахоронены на территории Национального военного мемориального кладбища определяет Кабинет министров.
А расходы на погребение умерших на территории такого кладбища осуществляются за счет средств госбюджета.
В законопроекте отмечается, что образец надгробных сооружений и мемориальных табличек, устанавливаемых на территории кладбища, утверждает правительство.
Согласно закону, в случае осквернения могил или надгробных сооружений возмещают материальный ущерб за счет средств госбюджета с последующим их возмещением за счет виновных лиц.
Содержание в надлежащем состоянии и охрана такого кладбища обеспечивается за счет средств госбюджета.
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