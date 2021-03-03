"Инсинуации, политиканство": Минобороны прокомментировало сообщение о закупке для ВСУ советских боеприпасов

3 марта, 2021, 23:02

Министерство обороны назвало дезинформацией, инсинуациями и недобросовестной конкуренцией сообщение о закупке для армии списанных Болгарией советских боеприпасов

Об этом говорится в заявлении на сайте Минобороны .

"Кампания по дезинформации относительно настоящей ситуации по закупкам выстрелов УОФ12 и реального состояния выполнения договорных обязательств предприятий и оборонного ведомства является следствием недобросовестной конкуренции поставщиков и частью сценариев политической борьбы", - заявили в Минобороны.

В министерстве утверждают, что закупили выстрелы УОФ12 к МТ-12 "Рапира" по самой низкой цене и "как фактически новые боеприпасы с запасом ресурса не менее 10 лет хранения".

"Данные боеприпасы прошли ремонт в 2020 году с разделением всех элементов с заменой всех порохов и порохосодержащих составляющих и укомплектованы подрывателями 2019-2020 годов изготовления. Поставщиком подтверждены определенные гарантийные сроки службы, хранения и технические характеристики, соответствующие новой продукции I категории. Боеприпасы поставлены в надлежащем техническом состоянии и в таре, пригодной для использования в составе сил и средств Операции объединенных сил ", - утверждает министерство.

В военном ведомстве также рассказали, что выбрали поставщика, предложившего цену на 35% ниже других предложений.

"На основании переговорной процедуры, проведенной Минобороны с двумя поставщиками 100-мм выстрелов УОФ12, победитель был избран по более низкому ценовому предложению и заключен соответствующий госконтракт. Акцептованная стоимость УОФ12 оказалась на 35% меньше альтернативных предложений, которые делались во время коммерческих консультаций, и составила около 27 тыс. грн за единицу ", - уточнили в Минобороны.

Также в министерстве отрицают версию о том, что контракт поручил заключить заместитель министра Александр Миронюк.

"Закупка указанных боеприпасов предусмотрена Государственным оборонным заказом. На этом основании Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, как уже отмечалось, проведены маркетинговые исследования и переговорные процедуры по закупке боеприпасов УОФ12, по результатам которых и заключен госконтракт. Информация о том, что Александр Миронюк, с целью сокрытия цены и легализации средств, полученных преступным путем, скоординировал схему поставок, в которой присутствуют три частных субъекта с юрисдикцией в Болгарии, Словакии и Чехии, является неправдивой (клеветой) и имеющей целью скомпрометировать деятельность руководства Минобороны и негативно повлиять на обеспечение ВС Украины боеприпасами в условиях военной агрессии против Украины ", - утверждают в Минобороны.

Напомним, ранее нардеп от "Европейской Солидарности" Михаил Бондарь заявил, что Минобороны закупило списанные Болгарией советские боеприпасы 1986-1988 годов за более чем 126,5 грн.

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