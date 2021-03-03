"Утверждение о выигрышах преждевременны" 1+1 обещает обжаловать решение суда по искам Кличко о фейках в программе Дубинского
Об этом говорится сайте телеканала.
"В течение двух последних дней в 1+1 media поступают запросы прокомментировать ситуацию по искам против ООО "ТРК "Студия 1+1" от имени мэра Киева Виталия Кличко. Сейчас группа 1+1 media не может прокомментировать эту ситуацию, поскольку полного текста обоих решений суда компания еще не получила, в законную силу они не вступили, и поэтому утверждения о выигрыше исков к "Телерадиокомпании "Студия 1+1 "являются преждевременными", - говорится в сообщении.
В компания заявили, что будут обжаловать оба решения в суде апелляционной инстанции в установленный законом срок, поскольку считают, что судом были неправильно применены нормы права.
- Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выиграл иск к каналу 1++ 1 по программе "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация.
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