"Утверждение о выигрышах преждевременны" 1+1 обещает обжаловать решение суда по искам Кличко о фейках в программе Дубинского

3 марта, 2021, 19:41

На 1+1 прокомментировали ситуацию с исками против ООО "ТРК "Студия 1+1" от мэра Киева Виталия Кличко по программе "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация. Канал обжалует решение

Об этом говорится сайте телеканала.

"В течение двух последних дней в 1+1 media поступают запросы прокомментировать ситуацию по искам против ООО "ТРК "Студия 1+1" от имени мэра Киева Виталия Кличко. Сейчас группа 1+1 media не может прокомментировать эту ситуацию, поскольку полного текста обоих решений суда компания еще не получила, в законную силу они не вступили, и поэтому утверждения о выигрыше исков к "Телерадиокомпании "Студия 1+1 "являются преждевременными", - говорится в сообщении.

В компания заявили, что будут обжаловать оба решения в суде апелляционной инстанции в установленный законом срок, поскольку считают, что судом были неправильно применены нормы права.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что выиграл иск к каналу 1++ 1 по программе "Деньги" Александра Дубинского, где была обнародована ложная информация.

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