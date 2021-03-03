"Укрпочта" к 8 марта выпустит марки в жанре "ню", - Смелянский

3 марта, 2021, 11:26

"Укрпочта" к 8 марта выпустит марки и конверты в стиле "ню"

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Укрпочта", в серии марок «Ее величество - женщина" выпускает не просто марку к 8 марта, а марку в жанре "ню", или как напишут неопытные художники и почтовики "марки с обнаженными женщинами", - говорится в сообщении.

В создании этой серии использовали работы двух украинских художников - Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина.