"Стою живой и здоровый": Зеленский рассказал о самочувствии после прививки и призвал ускорить вакцинацию

3 марта, 2021, 16:09

Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с главой Совета Европы Шарлем Мишелем в Киеве.

Он отметил, что сейчас в стране вакцинация проходит не очень быстрыми темпами.

"Важно на своем примере показывать, что это безопасно. Хочу сказать, что я стою сейчас перед вами, живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине происходило более быстрыми шагами, это очень для нас важно. А пока темпы не очень быстрые, но вакцина есть", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что вопрос с темпами вакцинации не связан с количеством вакцин.

"Мы открыли электронную платформу на основе "Дии", чтобы видеть реальную регистрацию людей, которые хотят делать прививки несмотря на те приоритетные очереди, которые установило правительство. Мы сейчас видим, что в первый день было около 40 тысяч людей, которые хотят делать прививки. Она (вакцинация, - ред.) в Украине пойдет, когда люди увидят результат", - сообщил президент.

Зеленский добавил, что в Украину были доставлены 500 тысяч доз вакцины Covishield, которая является аналогом препарата AstraZeneca.

"Она является одной из лучших вакцин, я считаю - качественная вакцина, по крайней мере хочу в это верить", - сообщил он.

Напомним, Зеленский сделал прививку вакциной AstraZeneca (Covishield).

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