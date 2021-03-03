"Скоро получите возможность работать на еще одном канале": Шуфрич коллективу "Первого независимого"
3 марта, 2021, 18:48
Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что появится еще один телеканал, где будет работать коллектив из "каналов Медвечука"
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .
"У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?", - сказал Шуфрич.
Он уверен, что этот канал не закроют.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 25 февраля сотрудники закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK стали владельцами канала "Первый независимый". Канал начал вещание в 18:00 26 февраля. Через 1,5 часа его выключили в кабельных сетях и спутниках.
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