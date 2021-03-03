"Скоро получите возможность работать на еще одном канале": Шуфрич коллективу "Первого независимого"

3 марта, 2021, 18:48

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что появится еще один телеканал, где будет работать коллектив из "каналов Медвечука"

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .

"У меня есть информация, что вы скоро будете иметь возможность работать на еще одном канале. Неужели они и его будут закрывать? И каким образом?", - сказал Шуфрич.

Он уверен, что этот канал не закроют.