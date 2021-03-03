"Шахтер" вернул футболиста, которого погнали из двух клубов УПЛ за нарушение режима

3 марта, 2021, 13:49

"Шахтер" заявил на вторую часть сезона форварда Владислава Вакулу, от которого зимой отказались два клуба - "Десна" и "Мариуполь"

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .

Зимой "Шахтер" пытался отдать 21-летнего футболиста в аренду, однако "Десна" и "Мариуполь" отказались от услуг футболиста.

Известно, что 7 февраля Вакула на Mercedes в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Мариуполе. 13 января нападающий перешел в "Десну", а уже через две недели оставил черниговский футбольный клуб.

"Десна" не сообщила причину расторжения контракта, но по информации издания Sport.ua, Вакула оставил команду из-за грубого нарушения спортивного режима.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 2 матча.

Также выступал за "Сталь". Провел 5 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Украины.

9 февраля стало известно, что футболист "Шахтера" Владислав Вакула устроил в нетрезвом состоянии ДТП в Мариуполе.

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