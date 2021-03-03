"Шахтер" вернул футболиста, которого погнали из двух клубов УПЛ за нарушение режима
Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги .
Зимой "Шахтер" пытался отдать 21-летнего футболиста в аренду, однако "Десна" и "Мариуполь" отказались от услуг футболиста.
Известно, что 7 февраля Вакула на Mercedes в состоянии алкогольного опьянения попал в ДТП в Мариуполе. 13 января нападающий перешел в "Десну", а уже через две недели оставил черниговский футбольный клуб.
"Десна" не сообщила причину расторжения контракта, но по информации издания Sport.ua, Вакула оставил команду из-за грубого нарушения спортивного режима.
В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Шахтер" 2 матча.
Также выступал за "Сталь". Провел 5 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Украины.
- 9 февраля стало известно, что футболист "Шахтера" Владислав Вакула устроил в нетрезвом состоянии ДТП в Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти