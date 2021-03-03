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Espreso.tvОбщество"Оттуда на Марс и дальше к звездам": Маск заявил о желании создать новый город в Техасе

"Оттуда на Марс и дальше к звездам": Маск заявил о желании создать новый город в Техасе


фото: reuters
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет создать новый город в Техасе, который будет называться Starbase ( "Звездная база")

"Оттуда на Марс и дальше к звездам", - написал Маск.

Неизвестно, шутит ли предприниматель, но Маск отметил, что город по площади должен быть больше, чем Бока Чика, где находится космодром компании SpaceX.

Также Маск сообщил, что новый город должен быть доброжелательным по отношению к собакам.

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