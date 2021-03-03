"Оттуда на Марс и дальше к звездам": Маск заявил о желании создать новый город в Техасе
3 марта, 2021, 11:18
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что хочет создать новый город в Техасе, который будет называться Starbase ( "Звездная база")
"Оттуда на Марс и дальше к звездам", - написал Маск.
From thence to Mars,- Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021
And hence the Stars.
Неизвестно, шутит ли предприниматель, но Маск отметил, что город по площади должен быть больше, чем Бока Чика, где находится космодром компании SpaceX.
An area much larger than Boca Chica- Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021
Также Маск сообщил, что новый город должен быть доброжелательным по отношению к собакам.
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