"Очередное проявление политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма": МИД Украины о приговоре крымскому политзаключенному Приходько
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
"Российские оккупанты в Крыму системно продолжают репрессивную политику в отношении граждан Украины. Дело против Приходько имеет все признаки политически мотивированного. Сегодняшний приговор - это очередное проявление системной политики запугивания всех, кто выступает против оккупации Крыма", - подчеркнула первый заместитель министра Эмине Джапарова.
МИД требует от России отменить решение суда и немедленно освободить Приходько, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.
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"Призываем международное сообщество осудить применение РФ практики преследования инакомыслия с использованием силовых методов и антитеррористического законодательства, требовать прекращения Россией нарушения норм международного права и усилить давление на РФ, в том числе санкционный", - подытожили в министерстве.
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