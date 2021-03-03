"Не играйте с огнем": Россия угрожает "не обязательно симметрично" ответить на новые санкции США из-за Навального

3 марта, 2021, 11:34

Министерство иностранных дел Российской Федерации отреагировало на санкции США и Евросоюза из-за отравления и заключения оппозиционера Алексея Навального

В пресс-службе ведомства назвали санкции "враждебным антироссийским выпадом", а повод для их введения - отравление Навального - "намеренно устроенной провокацией".

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет "реагировать, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично".

"Призываем коллег не играть с огнем. Вашингтон, будучи серийным нарушителем международных договоров и соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения, лишен морального права" читать нотации "другим", - высказались в МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что США вводят санкции против России из-за ситуации с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального. В частности, в "черный список" попадут семь чиновников.

Сегодня стало известно, что санкции из-за Навального ввел Европейский Союз . Ограничения уже вступили в силу и опубликованы в Официальном журнале ЕС. Они распространяются на четырех чиновников из высших органов власти.

Глава МИД России Сергей Лавров уже успел пригрозить США "однозначным ответом" на санкции против РФ.

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