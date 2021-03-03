"Милан" на последних секундах спасся от позорного поражения от "Удинезе" в Серии А
3 марта, 2021, 23:57
В 25-м туре чемпионата Италии "Милан" сыграл вничью с "Удинезе" и остался на втором месте в таблице
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Матч завершился со счетом 1:1. На 68-й минуте Родриго Бекао поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы после передачи Родриго Де Пауля. "Милан" сумел сравнять счет лишь на последних секундах встречи. Франк Кессье реализовал пенальти.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" остается на второй позиции и отстает от "Интера" на 3 балла, но у "синих" 1 матч в запасе.
Чемпионат Италии
25-й тур
3 марта
"Милан" - "Удинезе" 1:1
Голы: Кессье, 90 +7 (пен.) - Бекао, 68
- Напомним, 18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" .
- 21 февраля в принципиальном противостоянии чемпионата Италии "Интер" победил "Милан" .
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