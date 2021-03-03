"Милан" на последних секундах спасся от позорного поражения от "Удинезе" в Серии А

3 марта, 2021, 23:57

В 25-м туре чемпионата Италии "Милан" сыграл вничью с "Удинезе" и остался на втором месте в таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Матч завершился со счетом 1:1. На 68-й минуте Родриго Бекао поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы после передачи Родриго Де Пауля. "Милан" сумел сравнять счет лишь на последних секундах встречи. Франк Кессье реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" остается на второй позиции и отстает от "Интера" на 3 балла, но у "синих" 1 матч в запасе.

Чемпионат Италии

25-й тур

3 марта

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Кессье, 90 +7 (пен.) - Бекао, 68

Напомним, 18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы итальянский "Милан" сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой" .

21 февраля в принципиальном противостоянии чемпионата Италии "Интер" победил "Милан" .

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