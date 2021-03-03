"Александрия" в меньшинстве победила "Днепр-1" и стала последним полуфиналистом Кубка Украины

3 марта, 2021, 21:43

В заключительном матче четвертьфинала Кубка Украины "Александрия" одолела "Днепр-1" в серии пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. За "Александрию" отличился Максим Третьяков, а за "Днепр-1" забил Сергей Булеца.

Начиная с 75-й минуты "Александрия" играла в меньшинстве из-за того, что вторую желтую карточку получил Дмитрий Гречишкин. Однако даже игра вдесятером не помешала гостям довести игру до серии пенальти, где они оказались сильнее.

Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года

Кубок Украины

1/4 финала

3 марта

"Днепр-1" - "Александрия" 1:1 (серия пенальти 3:4)

Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62

Удаление: Гречишкин, 75

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