"Александрия" в меньшинстве победила "Днепр-1" и стала последним полуфиналистом Кубка Украины
3 марта, 2021, 21:43
В заключительном матче четвертьфинала Кубка Украины "Александрия" одолела "Днепр-1" в серии пенальти
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1. За "Александрию" отличился Максим Третьяков, а за "Днепр-1" забил Сергей Булеца.
Начиная с 75-й минуты "Александрия" играла в меньшинстве из-за того, что вторую желтую карточку получил Дмитрий Гречишкин. Однако даже игра вдесятером не помешала гостям довести игру до серии пенальти, где они оказались сильнее.
Финал Кубка Украины должен состояться в Тернополе 12 мая 2021 года
Кубок Украины
1/4 финала
3 марта
"Днепр-1" - "Александрия" 1:1 (серия пенальти 3:4)
Голы: Булеца, 79 - Третьяков, 62
Удаление: Гречишкин, 75
- 3 марта в первом матче четвертьфинала Кубка Украины по футболу луганская "Заря" победила ривненский "Верес".
- В другой встрече киевское "Динамо" победило Коваливский "Колос" в серии послематчевых пенальти.
- После этого донецкий "Шахтер" неожиданно проиграл "Агробизнесу" из Волочиска.
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