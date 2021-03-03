Промоутер Ломаченко объявил о еще один бой за титул абсолютного чемпиона мира

3 марта, 2021, 09:23

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объявил о бое за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе между британцем Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом из США

Об этом сообщает BoxingScene .

Поединок между Джошем Тейлором и Хосе Рамиресом за титул абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) состоится 22 мая в Лас-Вегасе (США).

"Это лучшее, что может предложить бокс - два элитных бойца на пике своих карьер столкнутся в схватке за наследство в виде звание абсолютного чемпиона мира. Это по-настоящему равный бой, который требовали фанаты и оба боксера", - сказал Арум, также является промоутером украинца Василия Ломаченко.

Джош Тейлор владеет титулами IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Хосе Рамирес является чемпионом мира по версиям WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации).

В октябре 2020 Боб Арум организовал бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), в котором американец Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко.

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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