Правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года: что она предусматривает
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство утвердило Национальную экономическую стратегию до 2030 года с доработками во время очередного заседания.
"Национальная экономическая стратегия-2030 - это комплексный документ, который должен привести Украину в клуб развитых и успешных стран. Стратегия разработана с привлечением экспертов, ученых, чиновников, народных депутатов. Это станет весомым вкладом в развитие успешной, богатой европейской Украины", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Отмечается, что документ определяет стратегические шаги для развития промышленности, агросектора, добычи, инфраструктуры, транспорта, энергетического сектора, информационно-коммуникационных технологий, креативных индустрий и сферы услуг. Также Стратегия учитывает диджитализацию, "зеленый" курс, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.
В пресс-службе подчеркнули, что принципами, на которых строится Национальная экономическая стратегия является европейская и евроатлантическая интеграция, неприкосновенность частной собственности, верховенство права, нетерпимость к коррупции, свободная и честная конкуренция, равный доступ для бизнеса.
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