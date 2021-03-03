Правительство планирует открыть реестр должников ЕСВ, земельного кадастра и еще более 100 документов

3 марта, 2021, 18:34

3 марта на заседании правительства приняли постановление, расширяющее перечень обязательных к публикации наборов данных

Об этом сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге по итогам заседания правительства, передает Укринформ.

"В правительстве приняли историческое постановление. Это постановление касается открытия данных, которыми располагает государство", - отметил министр.

В частности, в обновленный список обязательных к открытию наборов данных вошли: реестры строительной деятельности, сведения государственного земельного кадастра, сведения о задолженности уплаты ЕСВ (единого социального взноса), разрешения на недропользование, количественные показатели больных и вакцинированных от COVID-19, финансовые отчетности государственных и коммунальных предприятий. По словам вице-премьера, всего в перечень вошло более 100 новых наборов данных.

Также Федоров отметил, что Министерство цифровой трансформации будет сотрудничать с теми организациями, которые открывают данные, для того чтобы их качество было на максимальном уровне. Он добавил, что благодаря порталу "Дия.Открытые данные", который будет запущен в ближайшее время, общественность будет иметь удобный доступ к нужной информации.

Федоров заявил, что такое решение правительства поможет Украине стать на несколько ступеней выше в сфере открытых данных. Он напомнил, что одна из главных целей Минцифры - за 3 года попасть в топ стран, которые находятся в этой сфере и являются ее лидерами.

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