После прививки вакциной или перенесенного коронавируса иммунитет человека сохраняется около 10 месяцев, - ученые

3 марта, 2021, 16:55

У людей, переболевших коронавирусосм или сделавших прививки, до 10 месяцев может сохраняться иммунитет

Об этом сообщает Yle.

Люди, которые вакцинировались или переболели COVID-19, приобретают иммунитет на срок до 10 месяцев.

Согласно исследованию в шведском госпитале в коммуне Дандерюд, повторное инфицирование COVID-19 возможно в частности в тех случаях, если у человека ослаблен иммунитет.

В результате второго инфицирования болезнь чаще всего имеет легкую форму.

Ученые отмечают, что как привитые, так и те, кто переболел коронавирусом, приобретают иммунитет также от британского штамма. Однако возможно, что южноафриканский и бразильский штаммы устойчивы к вакцинам и ранее приобретенному иммунитету.

Главный инфекционист медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Аско Ярвинена отметил, что повторный положительный результат часто является рецидивом болезни.

"Проводились исследования среди людей, которые повторно заражались, и похоже на то, что в основном речь идет о продолжении процесса инфицирования первичным вирусом", - добавил он.

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