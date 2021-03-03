 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПолиция отрицает давление на другого обвиняемого по делу Стерненко в отношении показаний на активиста

Полиция отрицает давление на другого обвиняемого по делу Стерненко в отношении показаний на активиста

Нацполиция опровергла факт давления на Руслана Демчука, второго осужденного по делу о похищении человека, по которому вынесли приговор активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - заявили в полиции.

Читайте также: Назвались полицией, обещали влияние на прокурора второго обвиняемого по делу Стерненко заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

Там назвали эти обвинения "безосновательными и манипулятивными"

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать