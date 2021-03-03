Полиция отрицает давление на другого обвиняемого по делу Стерненко в отношении показаний на активиста
3 марта, 2021, 22:37
Нацполиция опровергла факт давления на Руслана Демчука, второго осужденного по делу о похищении человека, по которому вынесли приговор активисту Сергею Стерненко
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - заявили в полиции.
Читайте также: Назвались полицией, обещали влияние на прокурора второго обвиняемого по делу Стерненко заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты
Там назвали эти обвинения "безосновательными и манипулятивными"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти