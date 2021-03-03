Полиция отрицает давление на другого обвиняемого по делу Стерненко в отношении показаний на активиста

3 марта, 2021, 22:37

Нацполиция опровергла факт давления на Руслана Демчука, второго осужденного по делу о похищении человека, по которому вынесли приговор активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Информация адвокатов о давлении полицейских на осужденного Руслана Демчука не соответствует действительности, ведь полицейские не проводили никаких следственных действий в Одесском СИЗО", - заявили в полиции.

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Там назвали эти обвинения "безосновательными и манипулятивными"