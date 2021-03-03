Почему украинцы "забили" на диагностику COVID-19 и хуже нас с европейских стран только Албания - топ-менеджер "Синэво" о тестировании населения

3 марта, 2021, 09:28

Украинская нация критично недообследована на коронавирус. Это подтверждает тот факт, что по количеству ПЦР-тестов на 1 млн населения наша страна занимает 111-е место в мире

Об этом в интервью LIGA.net рассказал коммерческий директор Синэво Николай Скавронский.

"Мне кажется, украинцы просто "забили" на диагностику, потому что все прекрасно знают симптомы, занимаются самолечением и сэкономленные пару тысяч гривень на тестировании предпочитают потратить на еду", – говорит коммерческий директор сети лабораторий Синэво.

Он подчеркнул, что из европейских стран хуже Украины только Албания, занимающая 113 место в рейтинге проведенных тестирований.

В то же время, Скавронский также рассказал, что с начала пандемии Синэво выполнило уже более 250 000 ПЦР тестов и 270 000 суммарно исследований на антиген и антитела.

"По состоянию на сейчас, мы – номер один среди всех частных лабораторий в диагностике ковида. Но главное не количество, а прибыль. А прибыли, здесь нет, т.к. ковид – это для нас больше социальная ответственность, нежели бизнес", - добавил Скавронский.

Также Синэво было закуплено 50 000 высокоточных ПЦР-тестов, которые "ждут своего часа, поскольку эти системы определяют и британский, и южно-африканский, и бразильский штаммы. Это подтверждено документально", – добавил Николай Бутенко.

Кроме этого, в интервью шла речь о коллективном иммунитете и вероятности его формирования у украинского населения.

"Мы подняли эту тему своим исследованием, когда сообщили, что каждый второй клиент Синэво, делавший тест в январе, уже имеет антитела. И главный санврач Виктор Ляшко пообещал, что в Украине будет проведено исследование с релевантной выборкой, чтобы понять, какое количество людей таки переболело. Но когда – неизвестно", - прокомментировал Николай Бутенко.

Также комерческий директор акцентировал, что Синэво не платит откаты врачам и рассказал, на что компания тратит сэкономленные деньги.

"В 2020 мы занимаем около 25% частного лабораторного рынка. Это меньше, чем в 2019-м, когда было около 30%. Каждый год мы растем медленнее, чем конкуренты, и теряем долю рынка, потому что не используем механизм "денежной мотивации врачей". Уходим в другие каналы коммуникации – на ТВ, наружную рекламу, в диджитал. Просто перенаправляем на рекламу часть маркетингового бюджета, который могли бы, как другие, раздавать врачам", - рассказал Скавронский.

Он подчеркнул, что не осуждает другие лаборатории за такой подход, если все оформлено официально.

"Я никого не осуждаю, платите врачам – это не преступление, если все оформить легально с точки зрения налогов. Но это нарушает правила медицинской этики. Мы не можем нарушать даже этические принципы, потому что торгуемся на бирже. Репутация важнее, чем оборот", – добавил Скавронский.

Источник: www.worldometers.info/coronavirus.