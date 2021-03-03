Пеле показал, как вакцинировался от коронавируса
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Пеле.
По словам Пеле, для него день вакцинации - незабываем.
"Незабываемый день - я получил вакцину! Пандемия еще не завершена. Мы должны сохранять дисциплину, чтобы уберечь как можно больше жизней людей до того момента, пока не вакцинируется большинство. Пожалуйста, продолжайте мыть руки и оставайтесь дома, если это возможно. Когда вы выходите, пожалуйста, не забывайте о маске и держите дистанцию. Все это пройдет, если мы будем думать об окружающих и помогать друг другу", - написал 80-летний бразилец.
Пеле объявил о завершении карьеры в 1977 году. Бразилец трижды победил на чемпионате мира. Форвард считается одним из лучших в истории футбола.
- Напомним, в апреле прошлого года аргентинского форварда Диего Марадону признали самым техничным футболистом в истории, Пеле занял в рейтинге лишь 14-ю позицию.
- После этого Пеле назвали наиболее переоцененным футболистом в истории.
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