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Espreso.tvСпортПеле показал, как вакцинировался от коронавируса

Пеле показал, как вакцинировался от коронавируса


фото: Getty Images
Легендарный бразильский футболист Пеле вакцинировался от коронавируса

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Пеле.

По словам Пеле, для него день вакцинации - незабываем.

"Незабываемый день - я получил вакцину! Пандемия еще не завершена. Мы должны сохранять дисциплину, чтобы уберечь как можно больше жизней людей до того момента, пока не вакцинируется большинство. Пожалуйста, продолжайте мыть руки и оставайтесь дома, если это возможно. Когда вы выходите, пожалуйста, не забывайте о маске и держите дистанцию. Все это пройдет, если мы будем думать об окружающих и помогать друг другу", - написал 80-летний бразилец.

Пеле объявил о завершении карьеры в 1977 году. Бразилец трижды победил на чемпионате мира. Форвард считается одним из лучших в истории футбола.

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