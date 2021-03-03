Паспорта вакцинации в ЕС могут появиться через несколько месяцев, - Bloomberg

3 марта, 2021, 16:42

Паспорта вакцинации появятся в Европейском Союзе не ранее чем через несколько месяцев, что потенциально грозит срывом туристического сезона в 2021 году

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий внутренний документ ЕС.

Так, отмечается, что Еврокомиссия работает "над созданием цифровой инфраструктуры, которая облегчила бы аутентификацию подобных паспортов".

При этом отмечается, что техническая работа над созданием такой платформы может занять от 2 до 4 месяцев.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия просит страны-члены ЕС предоставить замечания по этому вопросу до публикации законопроекта о паспортах вакцинации в конце марта.

Кроме того, странам предстоит выработать общий подход к "доказательству выздоровления" от COVID-19, поскольку пока неясно, как долго человек, который перенес болезнь, имеет иммунитет и будет ли его организм так же устойчив к новым вариантам коронавируса.

Стоит также напомнить, что 1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот орган намерен в течение ближайшего месяца представить проект единого сертификата о вакцинации.

Следует заметить, что эта идея ранее вызвала разную реакцию среди членов Евросоюза. Одним из главных апологетов введения паспортов вакцинации, кстати, является Греция, которая традиционно принимает большое количество туристов из разных стран Европы и мира.

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