Партия Орбана вышла из группы ЕНП в Европарламенте

3 марта, 2021, 16:18

Правящая партия Венгрии "Фидес" приняла решение о выходе из группы Европейской народной партии в Европарламенте

Об этом сообщает Reuters.

Выход "Фидес" из ЕНП в парламенте, а также длительный конфликт, связанный с обвинениями в несоблюдении верховенства права в Венгрии, вероятно, снизит влияние премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе, предполагает информагентство.

Ранее в среду группа ЕНП подавляющим большинством проголосовала за новые правила приостановления полномочий и облегчения исключения партий-членов, а не отдельных депутатов. По данным СМИ, вскоре ожидалось исключение "Фидес" из ЕНП.

Как известно, правительство Орбана уже давно конфликтует с Брюсселем в вопросах суверенитета, самобытности и верховенства права. В ЕС считают, что правительство премьер-министра Венгрии нарушает принцип разделения властей, дискриминирует политических оппонентов и меньшинства, а также не соблюдает демократических принципов, подавляя свободу слова в стране. В частности, ЕС критиковал Орбана за усиление государственного контроля над судами, средствами массовой информации, академическими кругами и неправительственными организациями.

Орбан и его кабинет отрицают эти обвинения, требуя, чтобы страны-члены ЕС относились к внутренней политике Венгрии с должным уважением.

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