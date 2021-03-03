ОПУ инициирует разработку механизма по анализу дел и приговоров против ветеранов и общественных деятелей

3 марта, 2021, 19:57

В Офисе президента инициирована разработка механизма по анализу резонансных уголовных дел и приговоров против ветеранов и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией и могли стать жертвами произвола чиновников, правоохранителей и решений судей

Об этом сообщает пресс-служба Офиса.

В Офисе не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях войны против России.

"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - отметили в Офисе

Также предлагается инициировать исследования дел, которые начаты по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены.

Там добавили, что соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости.

"Если начиная с 2014 года были сделаны недостойные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - подытожили на Банковой .