ОПУ инициирует разработку механизма по анализу дел и приговоров против ветеранов и общественных деятелей
Об этом сообщает пресс-служба Офиса.
В Офисе не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях войны против России.
"Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - отметили в Офисе
Также предлагается инициировать исследования дел, которые начаты по фактам нападений на общественных деятелей и до сих пор не завершены.
Там добавили, что соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости.
"Если начиная с 2014 года были сделаны недостойные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - подытожили на Банковой .
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