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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе позволили себе открывать огонь

Оккупанты на Донбассе позволили себе открывать огонь

Оккупанты традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня, поэтому заявили о выходе из "перемирия"

Об этом Сообщает росСМИ.

Оккупанты утверждают, что ВСУ вроде обстреливают населенные пункты фейковых республики. А реакции международных наблюдателей на это нет.

"С целью защиты населения подразделениям" Народной милиции "дали разрешение вести предупредительный огонь на подавление и уничтожение огневых точек противника", - сообщили представители незаконных вооруженных формирований.

Согласно этим словам, оккупанты больше не пытаются маскировать свои обстрелы подконтрольной Украины территории. Боевики заявили, что фактически выходят из режима так называемого перемирия.

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