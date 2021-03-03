Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье.
Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты провели несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти