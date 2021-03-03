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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

Оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

С начала суток, 3 марта, зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Все нарушения были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, на Приазовье.

Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты провели несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций у Водяного, вблизи Донецка, а неподалеку Каменки - из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

По всем фактам зафиксированных нарушений Украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

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