Официальный курс доллар подешевел на 7 копеек

3 марта, 2021, 09:04

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 3 марта 2021 года на отметке 27,93 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 марта курс составлял 28,00 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 3 марта установлена на уровне 33,60 грн / евро. По состоянию на 2 марта курс составлял 33,71 грн / евро.

На наличном рынке 3 марта станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,86 продают - по 27,95 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,70 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,90 - 28,80 грн / $.

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