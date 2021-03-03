Обвинил генпрокурора во взяточничестве: журналистка Соколова заявила, что Венедиктова подала на нее в суд за интервью с агентом НАБУ Шевченко

3 марта, 2021, 16:34

Журналистка Янина Соколова заявила, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова подала на нее в суд

Об этом она написала в Facebook.

Соколова сообщила, что дело касается интервью с агентом НАБУ Евгением Шевченко.

В интервью идет речь о $6 млн взятки за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского.

Шевченко утверждает, что Венедиктова взяла взятку от Злочевского, чтобы закрыть дело.

"Мне странно видеть иск госпожи генпрокурора против меня как против журналиста. Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью - это общение журналиста с гостем. Мое дело спрашивать. Отвечает в интервью гость", - написала Соколова.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в деле о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра экологии Николая Злочевского.

1 июля Злочевскому сообщено о подозрении в организации дачи взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.

Национальное антикоррупционное бюро объявила в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского.