Никто не готов драться с ним: Лопес поддержал Ломаченко перед следующим боем

3 марта, 2021, 16:39

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес спрогнозировал победу Василия Ломаченко в потенциальном поединке с Девином Хейни

Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

По словам Лопеса, сейчас никто не готов противостоять Василию Ломаченко в легком весе.

"Фаворит? Я выберу Лома. Никто не готов драться с ним. Никто. Я думаю, что сейчас этот бой превратится в пытку. Я знаю, что Хейни не хочет драться с Ломаченко. Это то, что мне известно. Я точно это знаю" , - сказал Лопес.

В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Девин Хейни владеет "регулярным" поясом организации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb