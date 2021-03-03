Никто не готов драться с ним: Лопес поддержал Ломаченко перед следующим боем
Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
По словам Лопеса, сейчас никто не готов противостоять Василию Ломаченко в легком весе.
"Фаворит? Я выберу Лома. Никто не готов драться с ним. Никто. Я думаю, что сейчас этот бой превратится в пытку. Я знаю, что Хейни не хочет драться с Ломаченко. Это то, что мне известно. Я точно это знаю" , - сказал Лопес.
В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
Лопес является "франчайзинговым" чемпионом WBC, в то время, как Девин Хейни владеет "регулярным" поясом организации.
- 13 января Девин Хейни заявил, что ему не интересен бой с украинцем Василием Ломаченко.
- 16 февраля экс-чемпион в двух весовых категориях Тимоти Брэдли предложил Хейни провести бой против Ломаченко.
- 3 марта Девин Хейни заявил, что в апреле-мае готов встретиться с Василием Ломаченко.
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