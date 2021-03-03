НАПК вынесло предписание Шмыгалю за увольнение обличителя коррупции из "Энергоатома"
Об этом сообщило Нацагенство по предупреждению коррупции в Telegram.
Документ подписал председатель НАПК Александр Новиков. Кроме того, предписание получил и.о. президента "Энергоатома" Петр Котин.
Котин подписал приказы об отстранении от должности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука.
В предписании есть требование отменить приказы и восстановить Полищука в должности. Поскольку такое увольнение надо согласовывать с НАПК.
Агентство не получило соответствующий запрос от руководства "Энергоатома". Кроме того, госпредприятие не уведомило НАПК об увольнении. Предписание внесли Шмыгалю, поскольку функции по управлению "Энергоатомом" осуществляет Кабмин.
Как отметили в НАПК, перед увольнением Полищук сообщил НАБУ о признаках уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия. После этого он получил статус обличителя.
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