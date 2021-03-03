НАПК требует у Кабмина восстановить в должности сотрудника "Энергоатома", ответственного за борьбу с коррупцией
Об этом сообщает сайт НАПК.
Национальное агентство по предупреждению коррупции направило правительству предписание по устранению нарушений антикоррупционного законодательства. Ведомство требует восстановить в должности сотрудника "Энергоатома" Олега Полищука, который является обличителем коррупции на предприятии.
По утверждению агентства, руководитель "Энергоатома" подписал указ об увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука без согласования с НАПК. А законодательство предусматривает согласование увольнения по инициативе руководства предприятия с НАПК.
Также отмечается, что о каком-либо привлечении к дисциплинарной ответственности уполномоченного "Энергоатом" должен сообщать агентству в течение двух суток после подписания указа. Это не было сделано.
Известно, что перед увольнением Полищук сообщил Национальному антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) о признаках уголовных коррупционных нарушений со стороны руководства "Энергоатома". С того момента он получил статус обличителя и закон запрещает увольнять обличителей с должностей.
В связи с этим глава НАПК Александр Новиков направил предписание премьер-министру Денису Шмыгалю о привлечении к ответственности виновных в инциденте. Предписание также направлено и.о. президента "Энергоатома" Петру Котину.
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