НАПК требует у Кабмина восстановить в должности сотрудника "Энергоатома", ответственного за борьбу с коррупцией

3 марта, 2021, 17:28

В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции отметили, что согласно законодательству чиновника нельзя было уволить без их согласования

Об этом сообщает сайт НАПК.

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило правительству предписание по устранению нарушений антикоррупционного законодательства. Ведомство требует восстановить в должности сотрудника "Энергоатома" Олега Полищука, который является обличителем коррупции на предприятии.

По утверждению агентства, руководитель "Энергоатома" подписал указ об увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы Олега Полищука без согласования с НАПК. А законодательство предусматривает согласование увольнения по инициативе руководства предприятия с НАПК.

Также отмечается, что о каком-либо привлечении к дисциплинарной ответственности уполномоченного "Энергоатом" должен сообщать агентству в течение двух суток после подписания указа. Это не было сделано.

Известно, что перед увольнением Полищук сообщил Национальному антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) о признаках уголовных коррупционных нарушений со стороны руководства "Энергоатома". С того момента он получил статус обличителя и закон запрещает увольнять обличителей с должностей.

В связи с этим глава НАПК Александр Новиков направил предписание премьер-министру Денису Шмыгалю о привлечении к ответственности виновных в инциденте. Предписание также направлено и.о. президента "Энергоатома" Петру Котину.

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