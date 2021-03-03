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Espreso.tvОбществоНа вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия" записались уже 100 тысяч украинцев, - Федоров

На вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия" записались уже 100 тысяч украинцев, - Федоров


фото: www.kmu.gov.ua
С 1 марта услугой "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19" воспользовались уже 100 тысяч украинцев

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram .

"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение Дия, 9,9 тысячи - через портал Дия, 2,8 тысячи - с помощью контакт-центра МЗ", - отметил министр.

Услуга доступна онлайн с 1 марта.

"Минцифра запустила сервис вместе с Минздравом. Мы разработали техническую часть", - добавил Федоров.

  • С 1 марта украинцы могут стать в очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дия" или через контакт-центр МЗ.

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