На пути к реваншу Ломаченко с Лопесом возникла критическая преграда

3 марта, 2021, 10:34

Американский боксер Теофимо Лопес решил разорвать контракт с промоутером Бобом Арумом, который также ведет дела украинца Василия Ломаченко

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Лопеса, он ведет переговоры с Top Rank о расторжении контракта. Это делает практически невозможным организацию его реванша с Ломаченко. В проведении второго боя между украинцем и американцем был не слишком заинтересован даже Боб Арум, а когда боксеры окажутся в разных промоутерских компаниях, свести их на ринге станет еще труднее.

"В Top Rank дали мне понять, что мы можем разорвать наш контракт. На этой неделе встретимся с юристами. После следующего боя или после двух поединков я стану свободным агентом", - рассказал Лопес.

Решение американца разорвать контракт с Арумом, связывают с финансовыми условиями контракта. После победы над Ломаченко прописан минимальный гонорар Лопеса вырос до $ 1,25 млн, а до этого он составлял лишь $ 150 тыс. Абсолютный чемпион мира в легком весе убежден, что заслуживает большего.

В октябре 2020 года Теофимо Лопес одолел Василия Ломаченко в поединке за титулы WBO (Всемирной боксерской организации), WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

17 февраля стало известно, что реванш между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом не произойдет , поскольку американец решил изменить весовую категорию.

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