На протоколе следственного эксперимента подпись якобы похищенного Стерненко Щербича может быть подделкой, - адвокаты

Об этом заявят адвокаты Сергея Стерненка на его странице в Telegram.

На каждом стоит подпись Щербича. Первые три документа были представлены лично пострадавшим.

Адвокаты демонстрируют четыре различные документа из материалов уголовного производства по делу якобы похищении Сергея Щербича Сергеем Стерненком и Русланом Демчуком.

"Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех", - отметила сторона защиты Стерненко.

"Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. И это - серьезное основание считать, что по делу, по котором осудили нашего Клиента, имел место служебный подлог из-стороны сотрудников полиции", - заявили адвокаты.

Адвокаты обратились с заявлением о служебный подлог доказательств в ГБР.

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