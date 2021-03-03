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Espreso.tvОбществоНа протоколе следственного эксперимента подпись якобы похищенного Стерненко Щербича может быть подделкой, - адвокаты

На протоколе следственного эксперимента подпись якобы похищенного Стерненко Щербича может быть подделкой, - адвокаты

Адвокаты Сергея Стерненко заявили о служебном подлоге доказательств вины в суде

Об этом заявят адвокаты Сергея Стерненка на его странице в Telegram.

Адвокаты демонстрируют четыре различные документа из материалов уголовного производства по делу якобы похищении Сергея Щербича Сергеем Стерненком и Русланом Демчуком.

На каждом стоит подпись Щербича. Первые три документа были представлены лично пострадавшим.

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"Четвертый - протокол следственного эксперимента с участием потерпевшего. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно на этом документе подпись потерпевшего существенно отличается от первых трех", - отметила сторона защиты Стерненко.

"Мы убеждены, что в протоколе проведения следственного эксперимента подпись сделана не потерпевшим. И это - серьезное основание считать, что по делу, по котором осудили нашего Клиента, имел место служебный подлог из-стороны сотрудников полиции", - заявили адвокаты.

Адвокаты обратились с заявлением о служебный подлог доказательств в ГБР.

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"После регистрации уголовного производства мы инициируем изъятие указанных документов из материалов судебного дела и направления их на почерковедческую экспертизу. В случае подтверждения подделки подписи, ответственные за это должностные лица должны понести предусмотренную законом ответственность. А суд, в свою очередь, - должен признать такое доказательство недопустимым ", - отметила сторона защиты.

"Этот процесс никак не повлияет на сроки апелляционного обжалования приговора и меры пресечения по делу Сергея Стерненка, а будет расследоваться в рамках отдельного уголовного производства", - добавили адвокаты

  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
  • Стерненко прокомментировал приговор суда , заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПГ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента. По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
  • 27 февраля граждане устроили новую акцию протеста в правительственном квартале

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