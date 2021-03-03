Минобразования планирует отслеживать трудоустройство выпускников вузов

3 марта, 2021, 13:23

Министерство образования и науки планирует создать онлайн-систему для мониторинга трудоустройства выпускников вузов

Об этом министр образования Сергей Шкарлет сообщил в Telegram.

"В этом году планируем запустить электронную систему мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений. Это необходимый элемент для анализа и принятия дальнейших решений по развитию системы высшего образования Украины", - написал Шкарлет.

Он добавил, что этот показатель также необходим для совершенствования формулы распределения финансирования вузов.

Министр отметил, что самым главным сейчас является согласование порядка обмена информацией между Пенсионным фондом Украины (ПФУ) и МОН. Сейчас, по его словам, подготовлены проекты приказа МОН и постановления ПФУ. После регистрации этих документов в Министерстве юстиции ведомство сможет синхронизировать информацию Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Пенсионного фонда и начать тестирование системы.