МВД после расстрелов на Институтской выдало титушкам 156 "калашниковых", дело об этом тормозят в суде, - ОГП

3 марта, 2021, 17:55

В суде до сих пор проходят подготовительные заседания по делу о выдаче МВД титушкам 156 автоматов Калашникова после массовых расстрелов в центре Киева 20 февраля 2014 года

Об этом заявил в интервью Цензору.НЕТ. начальник Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора Алексей Донской.

"Мы знаем, какие события были после расстрелов на Институтской. Мы знаем, кому было выдано оружие со складов МВД 20 февраля (кстати, уголовное производство в отношении этих событий тормозится в суде уже на протяжении 5 лет, там до сих пор продолжается подготовительное судебное заседание, то есть даже не начато судебное разбирательство)", - сказал он.

Донской заявил, что это делается для того, чтобы не было дано юридической оценки факту передачи этого оружия работниками МВД титушкам.

"Согласитесь, вполне логичный вопрос: зачем бывшим руководством МВД через 5 часов после массовых убийств на Институтской было выдано титушкам 156 автоматов Калашникова и более 40 тысяч боеприпасов к ним?", - подытожил начальник департамента.