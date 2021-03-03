Мужчина ранил ножом восемь человек в Швеции, полиция квалифицировала произошедшее как "вероятный теракт"

3 марта, 2021, 21:56

В городе Ветланда на юге Швеции восемь человек попали в больницу в результате ножевых ранений от мужчины

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на SVT.

По свидетельствам очевидцев, на нескольких человек напали с холодным оружием.

Выяснилось, что ранения получили восемь человек. Состояние нескольких человек тяжелое.

Полиция подстрелила нападавшего - молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет. Он в больнице. Правоохранители не называют мотивы преступника.

Квалификация преступления - "вероятный терроризм".