Мужчина ранил ножом восемь человек в Швеции, полиция квалифицировала произошедшее как "вероятный теракт"
3 марта, 2021, 21:56
В городе Ветланда на юге Швеции восемь человек попали в больницу в результате ножевых ранений от мужчины
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на SVT.
По свидетельствам очевидцев, на нескольких человек напали с холодным оружием.
Выяснилось, что ранения получили восемь человек. Состояние нескольких человек тяжелое.
Полиция подстрелила нападавшего - молодого человека в возрасте от 20 до 30 лет. Он в больнице. Правоохранители не называют мотивы преступника.
Квалификация преступления - "вероятный терроризм".
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