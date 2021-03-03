Microsoft заявляет о кибершпионаже со стороны Китая

3 марта, 2021, 11:03

Корпорация Microsoft заявляет о кибершпионаже, связанное с Китаем

В частности, речь идет о дистанционном взломе почтовых ящиков из-за недостатков программного обеспечения, сообщает Reuters , которое цитирует блог Microsoft

В своей заметке Microsoft заявила, что хакерская кампания использовала четыре ранее не обнаруженные уязвимости программного обеспечения.

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В Microsoft утверждают, что это работа группы, которую финансирует Китай.

Пекин регулярно отрицает осуществления кибершпионажем, несмотря на заявления США и других стран.

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