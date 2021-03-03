Легендарный вратарь Буффон сообщил, когда закончит карьеру

3 марта, 2021, 17:53

Вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон завершит карьеру в июне 2023 года

Об этом сообщает The Guardian.

По словам Буффона, он может завершить карьеру и через четыре месяца, но крайняя дата - июнь 2023, когда ему будет 45.

"У меня в голове есть точка-максимум. После нее я точно не буду играть. Это июнь 2023 года. Это максимум, настоящий максимум. Но я могу закончить карьеру и через четыре месяца", - сказал 43-летний Буффон.

Действующий контракт Джанлуиджи Буффона рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне итальянец сыграл за "Ювентус" 10 матчей, пропустил 5 голов и 6 матчей отстоял "на ноль".

Буффон провел 681 матч в футболке "Ювентуса", 322 из которых "на ноль". Десять раз побеждал в чемпионате Италии и пять раз в Кубке страны. Выигрывал чемпионат мира по футболу в 2006 году.

18 февраля голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона оштрафовали за богохульство .