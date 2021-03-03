Куман рассказал, как на "Барселону" повлиял арест экс-президента клуба
Об этом сообщает BBC.
По словам нидерландского тренера, обыски в офисе "Барселоны" и арест бывшего президента клуба Жосепа Марии Бартомеу, его советника Хаум Масферрера и экс-генерального директора каталонцев Оскара Грау, негативно влияет на команду.
"Это плохо сказывается на имидже клуба. Когда я впервые услышал эти новости, я был опустошен, потому что я хорошо знаю Бартомеу и Грау. Я переживаю за них, в тот небольшой промежуток времени, мы работали вместе, у нас были хорошие отношения. Бартомеу всегда был исключительным человеком для меня. мы должны подождать и посмотреть, что произойдет дальше в этом расследовании. Сейчас мы просто должны сосредоточиться на своей работе ", - сказал Куман.
Бартомеу подал в отставку с поста президента "Барселоны" вместе со своим советом директоров в октябре 2020 года.
Испанские СМИ предполагают, что обыски в офисе "Барселоны" связаны с компанией в соцсетях, которую руководство каталонского клуба организовали зимой прошлого года против лидеров команды во главе с аргентинцем Лионелем Месси.
Бартомеу был президентом "Барселоны" с января 2014 года. Под его руководством каталонцы по 4 раза побеждали в чемпионате и Кубке Испании и выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
- Напомним, 27 октября президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу подал в отставку.
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