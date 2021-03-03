"Голос" собрал подписи для представления в КСУ относительно неконституционности назначения Шкарлета министром образования
3 марта, 2021, 18:09
Фракция "Голос" собрала достаточно подписей, чтобы направить представление в Конституционный суд о признании незаконным назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки
Об этом в комментарии Радио Свобода нардеп "Голоса" Наталья Пипа.
Фракция "Голос" дала 17 голосов, "ЕС" - 25, "Батькивщина" - 1. Подписались два внефракционных нардепа и один представитель группы "За будущее".
- Напомним, 17 декабря за Сергея Шкарлета отдали голоса 226 нардепов - это минимально необходимое количество голосов для принятия такого решения.
- Во фракции "Голоса" заявили, что нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис, чья карта проголосовала за назначение Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки, не присутствовал в зале заседаний в течение дня.
- 18 января Офис генпрокурора открыл дело по факту возможного кнопкодавства нардепов ОПЗЖ при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сейчас проводится досудебное расследование факта кнопкодавства при назначении министра образования Сергея Шкарлета.
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