3 марта, 2021, 18:05

Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции официально объявило о подозрении в "правом экстремизме" целой партии - антимигрантской "Альтернативе для Германии", партия пообещала защищаться

Первым об этом решении контрразведки 3 марта сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники, официального заявления спецслужбы пока нет.

Решение о взятии АПН под наблюдение, согласно сообщению, принято на основании экспертного заключения. За два года юристы и эксперты по вопросу правого экстремизма собрали многочисленные свидетельства, почти тысячу страниц, о возможных нарушениях членами этой партии демократических основ государства.

За членами партии, в частности, депутатами Бундестага, ландтагом и Европарламента можно будет вести наблюдение. Но пока будет рассматриваться апелляция, этого делать не будут.

Партия уже опротестовала в административном суде Кельна вывод ведомства о том, что она является "правоэкстремистским риском".

В среду руководители партии и депутатской фракции АПН в Бундестаге назвали решение спецслужб "скандальным" и заявили, что оценивать соответствие его Конституции будет Конституционный суд.

"Это скандальное и уникальное для ФРГ решение политически инструментализировано перед двумя земельными выборами и выборами в Бундестаг. Цель - дискредитировать самую оппозиционную партию. Мы будем защищаться", - заявил сопредседатель АПН Тина Хрупалла.

В прошлом году Федеральное ведомство по защите конституции брало под контроль "Крыло" АПН по подозрению в пропаганде праворадикальных идей. После этого подразделение партии объявило о самороспуске.

"Альтернатива для Германии" была основана 6 февраля 2013 года, с тех пор до 2018 года она вошла в ландтаги всех 16 немецких земель, а по итогам выборов 24 сентября 2017 года стала третьей по численности партией в Бундестаге.

Члены этой партии неоднократно посещали аннексированный Россией полуостров Крым.

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