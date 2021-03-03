Комитет Рады поддержал законопроект о наказании за ложь в декларации

3 марта, 2021, 17:20

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой деятельности поддержал законопроект № 4651 о возврате наказания за ложь в декларации

Соответствующее решение Комитет принял на заседании 3 марта.

Комитет поддержал законопроект Владимира Зеленского № 4651 относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Такое решение поддержали 15 нардепов, 2 - воздержались.

Зеленский предлагает изменить статью 366-2 УК (декларирования недостоверной информации).

Предлагается увеличить штрафы для тех, кто не подал декларацию, или солгал в ней. Кроме того, президент предлагает наказывать лишением свободы и тех, кто забыл подать декларацию. Сейчас за непредставление декларации наказывают штрафом или общественными работами.

В частности, одним из наказаний за умышленное внесение недостоверных сведений в декларации может стать "ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на срок до 3 лет" или штраф.

За умышленное непредставление декларации также предлагают наказывать штрафом или "лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет".

Законопроект Зеленского определен как неотложный.

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