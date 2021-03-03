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Espreso.tvОбществоКомитет Рады поддержал создание Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

Комитет Рады поддержал создание Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии Российской Федерации

Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос".

"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал за основу законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии РФ. Этот орган должен подсчитать нанесенные Украине убытки и сформувать претензию к государству-агрессору", - отмечается в сообщении.

Инициатором законопроекта выступила нардепка Леся Василенко, а соавторами - около 60 депутатов.

Василенко отмечает, что в Украине нет точных данных об ущербе, нанесенном агрессией РФ.

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