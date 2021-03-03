Комитет Рады поддержал создание Нацагентства по преодолению последствий агрессии РФ
3 марта, 2021, 20:13
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии Российской Федерации
Об этом сообщила пресс-служба партии "Голос".
"Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки единогласно поддержал за основу законопроект о создании Национального агентства по вопросам преодоления последствий агрессии РФ. Этот орган должен подсчитать нанесенные Украине убытки и сформувать претензию к государству-агрессору", - отмечается в сообщении.
Инициатором законопроекта выступила нардепка Леся Василенко, а соавторами - около 60 депутатов.
Василенко отмечает, что в Украине нет точных данных об ущербе, нанесенном агрессией РФ.
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