Капитан сборной Украины вышел в полуфинал Лиги чемпионов с итальянским клубом
3 марта, 2021, 12:41
Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий вместе с итальянской "Перуджи" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Sport.ua .
В ответном четвертьфинальном матче "Перуджа" победила другой итальянский клуб - "Модену" 3: 0.
Поскольку в первой встрече команда Плотницкого проиграла с таким же счетом по партиям, был назначен "золотой" сет, в котором сильнее оказалась "Перуджа" - 15: 5.
Олег Плотницкий набрал в матче 17 очков.
23-летний волейболист является капитаном сборной Украины.
За "Перуджу" он выступает с 2019 года, также играл за "Милан" и харьковский "Локомотив".
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