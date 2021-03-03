Капитан сборной Украины вышел в полуфинал Лиги чемпионов с итальянским клубом

3 марта, 2021, 12:41

Волейболист сборной Украины Олег Плотницкий вместе с итальянской "Перуджи" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sport.ua .

В ответном четвертьфинальном матче "Перуджа" победила другой итальянский клуб - "Модену" 3: 0.

Поскольку в первой встрече команда Плотницкого проиграла с таким же счетом по партиям, был назначен "золотой" сет, в котором сильнее оказалась "Перуджа" - 15: 5.

Олег Плотницкий набрал в матче 17 очков.

23-летний волейболист является капитаном сборной Украины.

За "Перуджу" он выступает с 2019 года, также играл за "Милан" и харьковский "Локомотив".

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