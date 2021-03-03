Кабмин установил новые формы хозяйствования для сельскохозяйственных кооперативов

3 марта, 2021, 15:16

Кабинет министров принял постановление, утверждающее новые модельные уставы, регулирующие деятельность сельскохозяйственных кооперативов

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, правительство приняло постановление об утверждении новой формы хозяйствования - сельскохозяйственный кооператив, действующий с целью или без цели получения прибыли. Отмечается, что ранее сельскохозяйственные кооперативы делились на производственные и обслуживающие.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, обновленная форма хозяйствования кооперативов будет способствовать увеличению их численности, поскольку наличие модельного устава существенно упрощает процедуру их образования. Кроме того, документ предлагает более привлекательные условия для деятельности сельскохозяйственных кооперативов.

"Такие изменения усилят конкурентоспособность малых и средних агропроизводителей, объединенных в кооперативы, и в целом - развитие сельской экономики и сельских территорий", - цитирует пресс служба слова Петрашко.

Отмечается, что новые учредительные документы будут использоваться для создания и осуществления деятельности сельскохозяйственных кооперативов. В частности, они содержат положения, регулирующие правовой статус, права, обязанности и отношения членов и ассоциированных членов кооператива, связанные с созданием, управлением, осуществлением господаськои деятельности и ее прекращением.

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