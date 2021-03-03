Кабмин предоставил еще одному банку статус уполномоченного на рынке электроэнергии

3 марта, 2021, 14:34

Кабинет министров предоставил государственному Укрэксимбанку полномочия на рынке электрической энергии

Кабмин принял проект постановления на заседании, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, Укрэксимбанк сможет обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

Напомним, ранее Кабмин уполномочил государственный Ощадбанк на обслуживание расчетов по уплате долгов на энергорынке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb