Кабмин предоставил еще одному банку статус уполномоченного на рынке электроэнергии
3 марта, 2021, 14:34
Кабинет министров предоставил государственному Укрэксимбанку полномочия на рынке электрической энергии
Кабмин принял проект постановления на заседании, передает Еспресо.TV .
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, Укрэксимбанк сможет обслуживать текущие счета со специальным режимом использования и дополнительные текущие счета со спецрежимом участников процедуры погашения задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.
- Напомним, ранее Кабмин уполномочил государственный Ощадбанк на обслуживание расчетов по уплате долгов на энергорынке.
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