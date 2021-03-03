Государство выплатило "Антонову" аванс за три самолета АН-178 для нужд ВСУ, - Шмыгаль

3 марта, 2021, 16:24

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство выплатило аванс государственному предприятию "Антонов" за три самолета АН-178 для украинской армии

Об этом он заявил во время заседания правительства 3 марта, передает Еспресо.TV .

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия "Антонов" три новых украинских самолета Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы проплачены", - подчеркнул Шмыгаль.

Новые самолеты планируется использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.

Напомним, 29 декабря состоялось подписание меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием "Антонов" по строительству самолетов для нужд ВСУ.

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