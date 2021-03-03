Годовой тариф на газ: НКРЕКП обнародовала предварительные условия
Об этом пишет Лига.Бизнес .
Согласно сообщению, НКРЕКП обнародовала проект постановления о введении годового тарифа на газ для населения.
Согласно документу, годовая цена на газ для населения может быть введена уже с 1 мая этого года. Планируется, что она будет действовать до 30 апреля 2020 года.
Отмечается, что поставщики газа будут обязаны разместить на своих сайтах и предлагать всем бытовым потребителям базовое годовое продление сроком с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщики газа также будут обязаны сообщать годовую стоимость газа до 25 апреля на своих сайтах. Планируется, что в течение года они не смогут изменять установленную годовую цену.
Документом предлагается, чтобы срок действия годовой цены не зависел от даты начала поставок потребителю, но продолжался до 30 апреля.
В издании отметили, что НКРЕКП должен рассмотреть проект постановления 5 марта. В случае принятия документ вступит в силу 1 мая, но не ранее публикации на сайте регулятора.
- Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.
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