ФСБ в Крыму задержала мужчину за "публичное оправдание терроризма"
3 марта, 2021, 12:50
3 марта в оккупированном Симферополе ФСБ задержала "сторонника праворадикальной идеологии"
Об этом сообщают " Крим.Реалии " со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, которые публично оправдывают терроризм. Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений", - говорится в заявлении оккупантов.
Указывается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "публичном оправдании терроризма или пропаганду терроризма".
Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Имя и фамилия мужа в сообщении не указаны.
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