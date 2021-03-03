ФСБ в Крыму задержала мужчину за "публичное оправдание терроризма"

3 марта, 2021, 12:50

3 марта в оккупированном Симферополе ФСБ задержала "сторонника праворадикальной идеологии"

Об этом сообщают " Крим.Реалии " со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"Подозреваемый осуществлял противоправную деятельность, связанную с размещением в сети интернет материалов, которые публично оправдывают терроризм. Подозреваемый задержан, проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступлений", - говорится в заявлении оккупантов.

Указывается, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о "публичном оправдании терроризма или пропаганду терроризма".

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Имя и фамилия мужа в сообщении не указаны.

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